Bensheim.Mit einem Infostand zum Thema „Stadtnatur und lebendige Gärten in Bensheim“ am Samstag (11.) sucht die BfB-Fraktion Kontakt und das Gespräch mit den Bürgern. Grünflächen, blühende Wiesen, Bäume und Pflanzen verbessern das Stadtklima, filtern Schadstoffe aus der Luft und dienen Tieren als Nahrungsquelle und Lebensraum. Einen Beitrag zur Stadtnatur leisten auch die angelegten Blühstreifen und Blühwiesen sowie die vielen (Vor)-Gärten in Bensheim.

„Mit unserem Info-Stand wollen wir viele Privatleute erreichen und für mehr lebendige Gärten und mehr Stadtgrün werben,“ meint Stadtverordneter Norbert Koller.

Besonders alarmierend sei die zunehmende Verschotterung von Vorgärten. Dabei sei es gar nicht schwer, einen Vorgarten entsprechend zu gestalten. Der Info-Stand steht am Samstag (11.) von 10 bis 12.30 Uhr am Bürgerwehrbrunnen. red