Stadtradeln mit der GLB

Die nächste Station führt nach Fehlheim, wo Alexander Berndt über das Neubaugebiet informieren wird. Bevor es in Richtung Schwanheim geht, gibt es noch die Gelegenheit zu einer kleinen Rast im Garten von Alexander Berndt in Fehlheim. Auch Familien sind willkommen, um den Pfingstnachmittag in der Natur zu verbringen.

Der Rückweg führt nach Bensheim, wo im Biergarten des Ristorante Cavallino (Berliner Ring 140) ab 17.30 Uhr ein gemütlicher Abschluss angesetzt ist. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 11.05.2018