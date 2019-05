Stadtratswahl ein Thema

Bensheim.Die Freie Wähler Gemeinschaft (FWG) trifft sich am Dienstag (21.) um 19 Uhr in der Weinschänke Hillenbrand zu ihrer Sitzung.

Auf der Agenda steht die Meinungsbildung zu den Vorlagen und Anträgen der kommenden Stadtverordnetenversammlung, bei der unter anderem die Wahl der neuen Ersten Stadträtin ansteht. Die FWG steht nach eigenem Bekunden seit Jahren zu ihrer Aussage, dass zwei Hauptamtliche in Bensheim ausreichen, um die anstehenden Aufgaben zu erledigen. Derzeit sind es drei Hauptamtliche und ein Ehrenamtlicher (BfB), wie es in der Koalitionsvereinbarung von CDU, GLB und BfB ausgehandelt wurde. Die FWG will ihr Abstimmungsverhalten unabhängig von der zu wählenden Person an diesem Abend festlegen.

Zudem bespricht die FWG ihre eigenen Anträge. Die Umwandlung des ehemaligen Euler-Geländes in ein Wohngebiet erfordert nach Ansicht der FWG eine Anpassung der Gegebenheiten. Tempo 50 in diesem Abschnitt der Friedhofstraße seien erheblich zu viel. Die FWG beantragt deshalb zur Verbesserung und Gefahrenminderung der Verkehrssituation die Einführung einer Tempo-30-Zone. Gäste sind willkommen. red

