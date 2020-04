Stadtrechte vor 700 Jahren bestätigt

Bensheim.Dass Bensheim vor 700 Jahren seine Stadtrechte bestätigt bekommen hat, davon zeugt ein mittelalterliches Dokument: Vom 16. April 1320 stammt die Urkunde, in der Bensheim alle Rechte und Freiheiten verliehen werden, wie sie damals auch die anderen Städte im Herrschaftsbereich des Erzbischofs Peter von Aspelt genossen. Genau heute vor 700 Jahren wurden damit die Stadtrechte offiziell bestätigt. Das Dokument gilt als der früheste erhaltene Nachweis dieser Privilegien.

Bereits lange vor 1320 hatte Bensheim ein vitales stadtwirtschaftliches Leben entfaltet, die wirtschaftliche Bedeutung ist stetig gewachsen genauso wie die Bevölkerungszahlen. Der Stadt gelang es, aus dem steigenden Handel entlang der günstig gelegenen Verkehrswege einen Vorteil zu ziehen. Die ursprünglichen Stadtrechte dürften bereits einige Jahrzehnte nach 1232 verliehen worden sein.

„Eigentlich wollten sich heute, am 16. April, Stadtarchivar Manfred Berg und Museumsleiter Christoph Breitwieser bei einer Stadtführung auf die historischen Spuren begeben. Die aktuellen Umstände machen das Vorhaben natürlich unmöglich“, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Bensheimer Rathaus.

Als Basinsheim erstmals erwähnt

Die Geschichte Bensheims reicht weit zurück: Während die Entstehung einer fränkischen Siedlung wohl bereits in das 6. bis 7. Jahrhundert zu legen ist, wird der Ort als „Basinsheim“ erstmals unter dem Datum 20. April 765 im Lorscher Kodex genannt. Bis zum Untergang des reichsunmittelbaren und 1220 in den Reichsfürstenstand erhobenen Klosters Lorsch war Bensheims Geschichte eng mit diesem verbunden. Markant ist die frühe Verleihung des Marktrechts durch Kaiser Otto I. im Jahr 956. Bensheim kann seine wohl Mitte des 13. Jahrhunderts verliehenen Stadtrechte erst mit der bereits erwähnten Bestätigungsurkunde aus dem Jahr 1320 nachweisen.

In der Urkunde heißt es (ins Hochdeutsche übersetzt) wörtlich: „Wir, Peter von Gottes Gnaden, des Heiligen Stuhles zu Mainz Erzbischof, des heiligen Reiches von Deutschland Erzkanzler, den weisen Leuten, Schöffen, Bürgermeistern und Bürgern in Bensheim, unseren lieben Getreuen, Gnade und alles Gute. Ihr möget wissen, dass unsere vorgenannte feste Stadt Bensheim und alle anderen Städte und Festungen unserer Kirche zu Mainz von den früheren römischen Kaisern und Königen, in der Weise befreit worden sind, dass sie aller Rechte und Freiheiten sich vollkommen erfreuen können und sollen, welcher des Reiches Städte sich erfreuen und genießen. Und dies schreiben wir euch unter unserem Siegel, damit ihr euch dementsprechend zu richten möget. Gegeben zu Mainz am 16. Tag vor den Kalenden des Mai im Jahre des Herrn eintausend dreihundert und zwanzig.“

Johannes Friedrich Battenberg ist Jurist, Historiker und Archivar und sollte am 7. Mai einen Vortrag zu dem Thema halten, der sich mit der möglichen Datierung der Bensheimer Stadtrechte beschäftigt hätte und dabei auch neue Perspektiven einnehmen wollte (auch dieser Vortrag fällt aus). Hintergrund: Am 16. April 1320 gab der damals 70-jährige, kurz vor seinem Tode stehende Mainzer Kurfürst, zugleich Erzkanzler des Heiligen Römischen Reiches, den Schöffen, Ratsherren und Bürgern von Bensheim eine Urkunde: Er sicherte ihnen wie anderen Städten seiner Herrschaft die von Kaisern und Königen bisher anderen Städten des Reichs verliehenen Rechte und Freiheiten zu.

Neue Legitimität

Wenn man die Urkunde überhaupt als echt ansehe, so Battenberg, dann konnte der am 5. Juni 1320 verstorbene Peter von Aspelt damit nur die Absicht gehabt haben, die noch keineswegs in seinem Königtum abgesicherte Position Ludwigs durch eine stabile urbane Landschaft zu stärken. „An dem schon vorher bestehenden Stadtcharakter Bensheims hat sich damit nichts geändert. Wohl aber eine – gewiss mit dem König abgesprochene – neue Legitimität.“ ps

