Stadtrundgang bei den Seniorentagen

BENSHEIM.Große Runde zu Beginn, dann ging es in drei kleineren Gruppen quer durch die Stadt – im Zuge der Bensheimer Seniorentage wurde wieder zu einem Stadtrundgang eingeladen. Treffpunkt war nahe des Hospitalbrunnens, Stationen waren die Hospitalkirche, wo es Informationen zu dem Bauwerk gab, das Heilig-Geist-Hospital, dort standen Mitmach-Bewegübungen auf dem Programm, und das Sekthaus Griesel, wo die Gäste Einblick in die Arbeit vor Ort und auch einen Schluck Sekt bekamen. Auch gab es drumherum manch Interessantes bei der Tour zu hören. Zum Abschluss hatten die Landfrauen aus Fehlheim zu einem Imbiss in das Kolpinghaus geladen. Die Stimmung war bestens, als Stadtführer waren Hildegard Kratz, Jürgen Paasche und Hans Hofmann gefragt.

Rund 50 Senioren nahmen an der Tour teil. Organisiert hatten den Nachmittag seitens der Stadt Andrea Schumacher und von der Caritas Claudia Sänger. thz/Bild: Zelinger

