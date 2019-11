Von unserer Mitarbeiterin

Jeanette Spielmann

Bensheim. Die Sonne schien, das Publikum war zahlreich erschienen und die Stimmung war bestens - der Start in Bensheims närrische Saison hätte nicht besser laufen können. Traditionell am Samstag nach dem 11. 11. lädt die Bensheimer Karneval-Gesellschaft (BKG) zum Kampagnen-Start in die Innenstadt ein. Diesmal allerdings nicht am

...