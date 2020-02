Stadtteildoku bereitet Ausstellung vor

Fehlheim.Die Mitglieder des Arbeitskreises der Fehlheimer Stadtteildokumentation trafen sich zum Auftakt des neuen Jahres im alten Fehlheimer Rathauses. Der stellvertretende Leiter der Stadtteildokumentation Philipp Brunnengräber (3. von links) konnte Hermann Münster (4. von links) als neues Mitglied begrüßen. Als Schwerpunkt des laufenden Jahres wurde mit der Planung einer Dokumentation begonnen über Menschen, die Fehlheim prägten. Das Ergebnis wird in Text und Fotos in einer Ausstellung am 21. und 22. März vorgestellt. Zudem berichtete der Leiter der Stadtteildoku, Klaus Brunnengräber, über die weiteren Aktivitäten. Im Frühjahr bereitet sich die Stadtteildokumentation zusammen mit Carola Heimann und Berthold Mäurer erneut auf „historische Plaudereien“ vor. Außerdem ist die Teilnahme am Kerweumzug sowie eine Veranstaltung zur Wiedervereinigung geplant. red/Bild: Stadtteildoku

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 05.02.2020