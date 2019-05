Stadtteiltour in Fehlheim

Bensheim.Fehlheim ist die nächste Station der Stadtteiltour mit Bürgermeister Rolf Richter. Am Freitag, 10. Mai, steht von 16.30 bis 17.30 Uhr die Bürgersprechstunde in der Rodauer Straße 25 (Erdgeschoss) an. Die Bürger können dem Rathauschef ihre Anliegen in persönlichen Gesprächen vortragen.

Um 17.30 Uhr startet der Rundgang durch Fehlheim. Gemeinsam mit Ortsvorsteher Rico Klos begrüßt der Bürgermeister die Teilnehmer am Dorfplatz, Rodauer Straße 25. Von dort aus geht es in Richtung des Neubaugebietes. Im Rahmen der Stadtteiltour ist eine kurze Führung in der katholischen Kirche mit Pfarrer Äneas Opitek geplant.

Der Abschluss findet bei einem kleinen Sektumtrunk am Juxplatz statt, bei schlechtem Wetter geht es zur Feuerwehr. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 06.05.2019