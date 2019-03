Stadtteiltour in Gronau

Gronau.Mit Beginn des Frühlings startet Bürgermeister Rolf Richter wieder mit den Stadtteiltouren. Erste Station in diesem Jahr ist Gronau. Am Mittwoch, 3. April, beginnt die Tour mit einer Sprechstunde für die Bürger im Alten Rathaus (Am Römer 2). Von 16.30 bis 17.30 Uhr spricht der Rathauschef in persönlichen Gesprächen mit den Bürgern, die ihm seine Anliegen vortragen können.

Thema Märkerwaldstraße

Um 17.30 Uhr startet der Rundgang gemeinsam mit Bürgermeister und Ortsvorsteher Stefan Hebenstreit vor dem Alten Rathaus. Auf der Tour geht es zum Bauabschnitt der Märkerwaldstraße von der Kirche bis zur Einmündung Hintergasse. Im Anschluss daran wird der aktuelle Stand zu den Renovierungsarbeiten im Foyer des Dorfgemeinschaftshauses vorgestellt.

Es schließt sich ein kleiner Umtrunk an, vorbereitet vom Team des „Grunemer Lädchens“. Der Abschluss der Stadtteiltour findet bei gutem Wetter vor dem Alten Rathaus statt, bei Regen geht es in das Gebäude. Bürgermeister Rolf Richter und der Ortsbeirat hoffen für die Stadtteiltour auf viele Teilnehmer. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 23.03.2019