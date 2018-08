Anzeige

Bensheim.Zweite Station der neuen Runde der Stadtteiltouren mit Bürgermeister Rolf Richter ist Langwaden. Am Freitag, 31. August, stehen Themen rund um Langwaden im Mittelpunkt des Bürgermeister-Besuchs.

Um 16.30 Uhr beginnt die Tour mit der Bürgersprechstunde im Feuerwehrgerätehaus. Rolf Richter nimmt sich die Zeit, um sich im persönlichen Gespräch mit den Bürgern auszutauschen.

Um 17.30 Uhr startet der Rundgang gemeinsam mit Ortsvorsteher Günter Bischof. Annemarie Biermas von der Stadtverwaltung informiert über das Programm „AktVis“, ein Zukunftsprojekt für Langwaden. Dann steht die Besichtigung des geplanten Buswendeplatzes an, bevor nach einem Spaziergang durch Langwaden das neue Löschfahrzeug der Feuerwehr am Mehrgenerationenplatz in Aktion gezeigt wird.