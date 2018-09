Stadtteiltour in Schönberg

Bensheim.Im Rahmen der neuen Runde der Stadtteiltouren mit Bensheims Bürgermeister Rolf Richter ist Schönberg die nächste Station. Am kommenden Mittwoch, 19. September, stehen Themen rund um Schönberg im Mittelpunkt des Bürgermeister-Besuchs.

Um 17 Uhr beginnt die Tour mit der Bürgerspechstunde im Haus am Dorfplatz (Nibelungenstraße 149). Richter nimmt sich gerne die Zeit, um sich im persönlichen Gespräch mit den Bürgern auszutauschen, heißt es in der Ankündigung.

Gewässer und Biotope

Um 18 Uhr startet der Rundgang zum Thema „Gewässer und Biotope“ gemeinsam mit Ortsvorsteher Michael Lortz zu verschiedenen Stationen in Schönberg. Der Weg führt vom Haus am Dorfplatz zum Teich am Friedhof. Hier gibt es eine Empfehlung des Ortsbeirates, diesen zu einem Bereich mit einer Flachwasserzone umzubauen, damit die Kinder eine Möglichkeit erhalten, am Wasser zu spielen. Weiter geht es über das Schloss zu den am Ende des Hofwegs befindlichen Rückhaltebecken. Wenn es die Zeit zulässt, geht es noch zum Parkplatz am Sportplatz.

Abschlussstation ist das Rückhaltebecken an der Nibelungenstraße. Von da aus geht es dann entlang der Nibelungenstraße oder durch den Alten Weg zurück ins Haus am Dorfplatz. Der Bürgermeister und der Ortsbeirat hoffen auf viele Teilnehmer. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 15.09.2018