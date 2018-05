Anzeige

Bensheim.Die Besuche von Bürgermeister Rolf Richter haben mittlerweile in allen Stadtteilen Bensheims Station gemacht: Von 2015 bis 2017 standen Schwanheim, Fehlheim, Gronau, Zell, Langwaden, Schönberg, Wilmshausen, Auerbach und Hochstädten im Mittelpunkt eines mehrstündigen Besuches, in dessen Rahmen sich Vereine und Gruppen vorgestellt haben. Auch ein Rundgang war bei jedem Besuch Teil des Programms.

Am Freitag, 25. Mai, startet in Schwanheim die zweite Runde mit Besuchen aller Bensheimer Stadtteile. Um 16 Uhr beginnt die Tour mit der Bürgerspechstunde im Dorfgemeinschaftshaus. Rolf Richter nimmt sich die Zeit, um in persönlichen Gesprächen mit den Schwanheimern ins Gespräch zu kommen.

Danach beginnt um 17 Uhr der Rundgang durch Schwanheim. Start ist am Dorfgemeinschaftshaus. Auf der Route liegen die Straßen Am Junkergarten und Am Falltor, das Feuerwehrgeräthaus, der Bereich zwischen der evangelischen Kirche und dem nördlichen Ortsausgang und der neue Kinderspielplatz.