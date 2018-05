Anzeige

Bensheim.Bensheim von seiner spannendsten Seite – das verspricht das hr-fernsehen am Dienstag (29.) um 20.15 Uhr. Dann erkundet Moderator Tobias Kämmerer die Stadt und ihre Umgebung unter dem Titel „Tobis Städtetrip – Bensheim hautnah!“, nimmt die Zuschauer mit auf eine 45-minütige Entdeckungstour der besonderen Art und gibt wertvolle Insider-Tipps für einen eigenen Ausflug an die Bergstraße.

Dank einer neuen, sehr kompakten Kameratechnik wird der Zuschauer das Gefühl haben, direkt mit dabei zu sein. Den schönsten Arbeitsplatz in Bensheim hat Organist Gregor Knop. In der Pfarrkirche St. Georg spielt er für Tobi auf der imposanten Orgel. Hoch oben auf Schloss Auerbach besichtigt Tobi die Sagenkiefer und seilt sich mit Andreas Pietralla in den historischen Brunnen ab – hier war seit einhundert Jahren kein Mensch mehr (der BA hat berichtet). Ein echtes Highlight für Technikfans ist die Düsenjet-Sammlung von Jürgen Sanner. Neben zahlreichen Jets hat er auch noch zwei riesige ehemalige Militärhubschrauber. Gemeinsam mit Stadtführerin Liselotte Woißyk entdeckt Tobi danach faszinierende Dinge in der Altstadt – Dinge, an denen man sonst einfach vorbeilaufen würde.

Tobis Fazit am Ende der Sendung: Bensheim ist perfekt für einen Städtetrip mit Familie und Freunden. Eine Stadt mit vielen Sehenswürdigkeiten, Überraschungen und extrem netten Menschen. red