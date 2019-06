Städtische Umweltberaterin zu Gast bei BfB

Bensheim.Seit Anfang des Jahres hat Bensheim eine neue Umweltberaterin: Maria Romero-Martin, studierte Biologin, stellte ihren umfangreichen Aufgabenbereich der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) vor.

Romero-Martin ist Ansprechpartnerin für die Bürger bei den Themen Altlasten, Naturschutz, Lärm, Baumschutzsatzung, allgemeine Umweltberatung und für den Teil des Förderprogramms Klimaschutz, der seit 2017 auch eine Förderung für die Entsiegelung von Böden sowie die Dach- und Fassadenbegrünung beinhaltet. „Hier müssen wir noch aktiv Werbung machen“, so Romero Martin. „Die Anfragen und Anträge für diese Maßnahmen sind bisher gering.“ Diese Vorgehensweise unterstützt die BfB-Fraktion ausdrücklich. Neu in der Zuständigkeit ihrer Abteilung sind die städtischen Ausgleichsflächen, die auch deren Pflege beinhaltet. „Wir schauen uns jede Ausgleichsfläche genau an und entscheiden über Pflegemaßnahmen. Das nimmt Zeit in Anspruch“, informierte die Biologin.

Zurzeit seien keine Flächen mehr in der Gemarkung Bensheim verfügbar, die als Ausgleichsflächen genutzt werden könnten. Diskutiert wurde, ob ökologisch bewirtschaftete Flächen als Ausgleichmaßnahmen geeignet wären.

Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die Umsetzung der Maßnahmen für 2019 im Naturschutzprogramm. Hierzu zählt die Ausbesserung des Krötenzauns in Langwarden, die Anlegung von Bienenweiden, die Anlage von Benjeshecken, die Pflege der Streuobstwiesen und Fischbesatz im Niederwaldsee.

Zum Abschluss wurde noch über Nistmöglichkeiten von Gebäudebrütern diskutiert. Deren Lebensraum wurde durch die Sanierung älterer Gebäude stark reduziert.

Sei es nicht möglich, Vorgaben für Nistmöglichkeiten im Bebauungsplan vorzuschreiben, meint die BfB? „Eine Broschüre vom Nabu zu diesem Thema wurde bereits an den Ersten Stadtrat Helmut Sachwitz übergeben, mit Bitte um Weitergabe an die Abteilung“, informierte Franz Apfel abschließend. red

