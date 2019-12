Ständchen am zweiten Feiertag

Fehlheim.Für einige von uns mag es plötzlich kommen, andere fiebern schon seit Wochen dem Fest entgegen: Weihnachten steht vor der Tür.

So auch in Fehlheim, wo es mittlerweile zur Tradition geworden ist, dass die Musiker des Katholischen Kirchenmusikvereins am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages die Einwohner Fehlheims mit Weihnachtsliedern erfreuen.

Ab 18 Uhr wird an verschiedenen Plätzen im Ort musiziert, so dass jeder die Gelegenheit hat, mit den Musikern das Weihnachtsfest musikalisch besinnlich ausklingen zu lassen.

Wer speziell bei sich vor der Haustür ein Ständchen wünscht, kann sich gerne mit dem Vorstand in Verbindung setzen, die Kontaktdaten finden sich auf www.kkmv-fehlheim.de.

Die Spenden kommen wie auch in den Jahren zuvor einer karitativen Einrichtung zugute. So konnte der Verein bereits dem Kinderhospiz Bärenherz in Wiesbaden, dem Hospizverein Bergstraße und dem Begegnungshof Sonnenkinder eine Freude machen.

An dieser Stelle möchte der KKMV ein Dankeschön an alle Spender richten, die das möglich gemacht haben. Im vergangenen Jahr wurde die Bensheimer Tafel mit ihren ehrenamtlich tätigen Helfern unterstützt – und das wird auch in diesem Jahr wieder so sein. Der KKMV hat auch zum diesjährigen Helferfest der Tafel musikalisch beigetragen, was allen große Freude bereitet hat.

Zum Musizieren am 26. Dezember werden daher Helfer der Tafel anwesend sein, um den KKMV auf seinem musikalischen Streifzug durchs Ort zu begleiten. Auch Bürgermeister Rolf Richter hat sich angekündigt, teilt der Verein abschließend mit. red

