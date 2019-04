Ständchen zum 90. Geburtstag

Bensheim.In Winkel, im heutigen Hotel Wiesengrund, ist Walter Bitsch geboren, der am Montag in Hochstädten seinen 90. Geburtstag feierte. Für seine Gäste hatte er eine musikalische Überraschung: Er spielte sich auf der steirischen Ziehharmonika ein Geburtstagsständchen.

In Schlierbach ging der Jubilar zur Schule und wurde in der dortigen Kirche konfirmiert. Auch die Eheschließung mit seiner 2001 verstorbenen Frau Elisabeth Gärtner fand dort statt. Walter Bitsch wollte Zimmermann werden und machte in Auerbach eine Ausbildung. Bei seiner Tante, die in Hochstädten wohnte, war er „in Kost und Logis“, wie er sagte. Dort lernte er dann auch seine Frau kennen, die in der Nachbarschaft wohnte.

Als Lehrling interessierte sich Bitsch für den Bau von Holztreppen. Daher wechselte er nach seiner Ausbildung in einen Betrieb in Weinheim. Als er dort ausschied und zur Firma Peter Gölz nach Auerbach kam, war er der perfekte Treppenbauer. Nach 30 Jahren in diesem Unternehmen ging er 1989 in den wohlverdienten Ruhestand.

In seiner Freizeit engagierte sich Walter Bitsch bei der Freiwilligen Feuerwehr Hochstädten und war dort viele Jahre Wehrführer. Beim FC Auerbach spielte er Fußball und ist Mitglied bei den Auerbacher Schützen. Zur Geburtstagsfeier war auch Bürgermeister Rolf Richter gekommen. Mit dabei hatte er nicht nur Glückwunsschreiben der Stadt, des Kreises Bergstraße und des Landes Hessen, sondern auch die Notfalldose und ein Weinpräsent. Zum Jubeltag gratulierten (Bild unten, v.l.) Harald Bitsch, Bürgermeister Rolf Richter, Sohn Ulrich Bitsch, Walter Bitsch, Schwiegertochter Manuela Bitsch und Christiane Loeck, Lebensgefährtin von Harald Bitsch. df

