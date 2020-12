Stärken und Schwächen von Gronau aufgelistet

Gronau.Die im März mit der Auftaktsitzung der Steuerungsgruppe im Rathaus gestartete Dorfentwicklung in Bensheim ist ein klassisches Bürgerbeteiligungsprojekt. Wenn aber das gemeinsame Diskutieren und Erarbeiten von gewünschten und sinnvollen Maßnahmen aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht möglich ist, leidet auch der Verfahrensprozess.

Das zeigte sich auch beim ersten Bürgerforum im September, zu dem gerade mal etwa 40 Vertreter in die Weststadthalle gekommen waren. Von den acht möglichen Stadtteilen (Auerbach ist wegen seiner Größe nicht beteiligt) waren Wilmshausen überhaupt nicht und Schönberg nur mit einem Bürger vertreten.

Nur wenige Beteiligungen

Aus Gronau waren etwas mehr gekommen, aber dennoch zu wenig, um die im Bürgerforum dokumentierten Einschätzungen und Wünsche für Gronau als repräsentativ zu werten, wie Ortsvorsteher Stefan Hebenstreit in der jüngsten Ortsbeiratssitzung feststellte. Jetzt hofft man auf das Frühjahr, um mit der ursprünglich vor der Winterpause geplanten Teilraumveranstaltung in Gronau oder Zell den Prozess fortsetzen zu können.

Wegen der pandemiebedingten Beschränkungen wurde die maximal 18 Monate dauernde Konzeptphase, in der sich das Projekt aktuell befindet, bereits um sechs Monate verlängert, so dass mit dem Beschluss des Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzepts (IKEK) durch die Stadtverordnetenversammlung erst im Oktober 2021 zu rechnen ist. Das IKEK ist der wesentliche Baustein der Dorfentwicklung und Grundlage für die Förderung der vorgesehenen Maßnahmen in den Stadtteilen. Für die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen bleiben dann sechs Jahre Zeit.

Der im Internet nachzulesenden Dokumentation des ersten Bürgerforums (www.dorfentwicklung-bensheim.de) sind interessante Ergebnisse zu entnehmen.

So zeigt sich bei den explizit für die Stadtteile herausgearbeiteten Themenbereichen, dass für Gronau die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs am wichtigsten ist, ähnlich wie in Fehlheim. An zweiter Stelle der Bedeutung steht in Gronau die soziale Infrastruktur, die in allen anderen Stadtteilen dagegen eine eher untergeordnete Rolle spielt.

Anders als beispielsweise in Langwaden ist in Gronau das Thema Wohnen von geringer Bedeutung und das Thema Innenentwicklung, das in Schwanheim den weitaus größten Anteil hat, findet in Gronau überhaupt nicht statt. Untergeordnet ist in Gronau auch der Bereich Klima- und Ressourcenschutz, der aber in Zell am wichtigsten ist. Allein bei diesem Punkt wird deutlich, wie wenig repräsentativ das Ergebnis ist, denn wie in Zell spielt auch in Gronau (Beispiel Hochwasserschutz) dieses Thema eine Rolle.

Bei den Stärken von Gronau wurden unter anderem vor allem der Gruneme Laden, die vielfältigen und altersübergreifenden Zusammenkünfte im alten Rathaus sowie der Campingplatz und Ferienwohnungen genannt. Als Schwächen wurden die Parksituation im Ortskern und die mangelnde ärztliche Versorgung vor Ort ausgemacht. Als besonderen Unterschied zu den anderen Bensheimer Stadtteilen wird in Gronau auf das bessere Klima wegen des Höhenunterschiedes hingewiesen. So liege Gronau über 100 Meter über dem Ried.

Fahrradweg nach Zell

Konkreter Handlungsbedarf wird in Gronau vor allem beim barrierefreien Umbau des alten Rathauses sowie beim Bau eines Fahrradweges nach Zell gesehen. Auch Förderprogramme für autarke Strom- und Wasserversorgung und ein neuer Brunnen werden gewünscht.

Unabhängig vom Dorfentwicklungsprogramm wurde ein langgehegter Wunsch des Ortsbeirates inzwischen erfüllt: Direkt am Dorfgemeinschaftshaus, wo auch das Ortsgericht sein Büro hat, wurden zwei Briefkästen für das Ortsgericht und den Ortsbeirat angebracht. Da nicht jeder per E-Mail kommuniziert, sind somit auch auf dem alten Postweg schriftliche Eingaben, Hinweise oder Anregungen möglich. js

