Anzeige

Auerbach.Der nächste Stammtisch der Bürgerhilfe Bensheim findet in Auerbach am Mittwoch (11.) um 15 Uhr im Café Hug in Auerbach, Darmstädter Straße 163/165, statt. Der Stammtisch ist für Mitglieder sowie Nicht-Mitglieder offen. „Hier hat man die Gelegenheit, sich in lockerer Atmosphäre über die Bürgerhilfe zu informieren“, darauf weist Walter Böhme vom Vorstand der Bürgerhilfe hin.

Der nächste Sommer-Stammtisch für die Stadtteile Mitte und Weststadt findet am Freitag, 27. Juli, um 15 Uhr im Eiscafé Roma, Wormser Straße 9, statt.

Damit sei man mit zwei Stammtischen in Auerbach und Bensheim vertreten, heißt es abschließend in der Mitteilung. red