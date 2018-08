Bensheim.Die Bürgerhilfe Bensheim lädt ein zum nächsten Sommer-Stammtisch für Bensheim-Mitte und Weststadt für Freitag, 31. August, um 15 Uhr. Treffpunkt ist diesmal im Café Schmitt in der unteren Fußgängerzone, Hauptstraße 93.

Der Stammtisch ist für Mitglieder sowie Nicht-Mitglieder. In lockerer Atmosphäre kann man sich über die Bürgerhilfe Bensheim informieren. Am letzten Freitag eines jeden Monats findet der Sommer-Stammtisch der Bürgerhilfe bis einschließlich September statt.

Der Bürgerhilfe-Stammtisch in Auerbach findet jeden zweiten Mittwoch um 15 Uhr im Café Hug, Darmstädter Straße 163/165, statt. Der nächste Stammtisch in Auerbach ist am Mittwoch, 12. September. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 18.08.2018