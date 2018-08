Bensheim.Die Bürgerhilfe Bensheim lädt ein zum nächsten Sommer-Stammtisch für die Stadtteile Mitte und Weststadt für diesen Freitag (31.) um 15 Uhr. Treffpunkt ist diesmal im Café Schmitt in der unteren Fußgängerzone, Hauptstraße 93.

Der Stammtisch ist für Mitglieder sowie Nicht-Mitglieder. In lockerer Atmosphäre kann man sich über die Bürgerhilfe Bensheim informieren.

Am letzten Freitag eines jeden Monats findet der Sommer-Stammtisch der Bürgerhilfe bis einschließlich September statt. Der letzte Sommer-Stammtisch für Stadtmitte und die Weststadt findet für 2018 am Freitag, 28. September , statt.

Treffen in Auerbach

Der Bürgerhilfe-Stammtisch in Auerbach findet jeden zweiten Mittwoch um 15 Uhr im Café Hug in Auerbach, Darmstädter Straße 163/165, statt. Der nächste Stammtisch in Auerbach ist am Mittwoch, 12. September. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 29.08.2018