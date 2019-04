Bensheim.Der nächste Stammtisch der Bürgerhilfe Bensheim für Stadtmitte und die Weststadt findet am Freitag (26.) um 15 Uhr im Nebenraum des Stadtcafés, Am Wambolterhof 8, statt.

Mitglieder sowie Gäste, die an der Bürgerhilfe Bensheim interessiert sind, sind willkommen. In lockerer Atmosphäre will man sich austauschen und über die Bürgerhilfe Bensheim informieren. „Wir sprechen auch über einen neuen Termin zum Besuch des Orchideencafés in Hornbach“, teilt Gundi Wagner vom Vorstand der Bürgerhilfe mit. Das Orchideencafé ist ein außergewöhnliches Café mit dem Charme eines botanischen Gartens.

Über die beiden nächsten Veranstaltungen der Bürgerhilfe – Radtour und Wanderung – wird ebenfalls informiert. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 24.04.2019