Bensheim.Die Bürgerhilfe lädt ein zum ersten Sommer-Stammtisch für die Stadtteile Mitte und Weststadt. Wie Gundi Wagner vom Vorstand der Bürgerhilfe, die den Sommer-Stammtisch organisiert, informiert, findet das Treffen am Freitag, 25. Mai, um 15 Uhr im Eiscafé Roma, Wormser Straße 9, statt.

Am letzten Freitag eines jeden Monats findet der Sommer-Stammtisch bis einschließlich September im Eiscafé Roma statt. „Damit sind wir mit einem Stammtisch in Auerbach und in Bensheim Mitte/Weststadt vertreten“, erläutert der stellvertretende Vorsitzende, Peter Röhrs. Der Stammtisch in Auerbach findet jeden zweiten Mittwoch um 15 Uhr im Café Hug in Auerbach, Darmstädter Straße 163/165, statt. Folgende Termine stehen für den Stammtisch Mitte/Weststadt fest (jeweils freitags, 15 Uhr): 25. Mai, 29. Juni, 27. Juli, 31. August und 28. September. red