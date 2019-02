Stammtisch zum Thema Tourismus

Auerbach.Die Entwicklung des Tourismus ist für Auerbach von erheblicher Bedeutung, da Bensheims größter Stadtteil der einzige Luftkurort an der Bergstraße ist. Für den gesamten Bereich der Bergstraße ist der Tourismus auch von wirtschaftlicher und kultureller Bedeutung.

Der Kreistag hatte erst vor kurzem eine Neukonzeption des Tourismus in der Region beschlossen. Dieses Thema möchten die Auerbacher Sozialdemokraten innerhalb ihrer der Veranstaltungsreihe „Bürgerforum Auerbach“ mit Bürgern und Fachleuten besprechen.

Bei dem Treffen am Mittwoch, 13. Februar, ab 19.30 Uhr in der TSV-Gaststätte Weiherhaus, Saarstraße 56, soll die Entwicklung des Tourismus an der Bergstraße diskutiert werden. Dazu sind auch Vertreter von Vereine, Verbände und Fachleute eingeladen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 05.02.2019