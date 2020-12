Standort der WC-Container ein Problem

Bensheim.Öffentliche Toiletten sind selten Wohlfühloasen, sondern Örtlichkeiten, die man dringlich aufsuchen muss und sie schnell wieder verlassen möchte. Die WC-Anlagen in Bensheim bilden da keine Ausnahme.

Für Rollstuhlfahrer müssen die stillen Örtchen darüber hinaus noch besonderen Anforderungen genügen, was aus Sicht der Grünen in der Innenstadt aber nicht der Fall ist. Sie forderten in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung Nachbesserungen in der Tourist-Info und bei den Containern am Marktplatz (wir haben berichtet). Der Antrag wurde in die Fachausschüsse verwiesen. Am Mittwochabend ging es nun im Sozialausschuss darum, was zur Verbesserung der Situation beigetragen werden kann.

Als Grundlage diente eine Stellungnahme der Verwaltung, die von Erster Stadträtin Nicole Rauber-Jung (CDU) vorgetragen und vom Gremium wohlwollend kommentiert wurde. Demnach soll die Toilette in der Tourist-Info mit einem elektronischen Türöffnungs- und Schließsystem ausgestattet werden. Mit einem Mitarbeiter aus dem Rathaus, der auf den Rollstuhl angewiesen ist, hatte man die Gegebenheiten überprüft.

„Es ist eine alltagstaugliche Lösung“, erklärte Rauber-Jung. Einziger Haken aus ihrer Sicht: Weil der eigentliche WC-Raum nicht sinnvoll mit einer Verrieglungstaste ausgestattet werden kann, muss bereits die Eingangstür in den Toilettenbereich abgeschlossen werden, wenn ein Rollstuhlfahrer diese benutzen möchte. Der Sanitärbereich ist dann damit komplett gesperrt – was in der Praxis allerdings nicht zu langen Warteschlangen führen dürfte und somit kein großes Problem darstellt. Der Andrang sei dort nicht so enorm, bemerkte auch Rauber-Jung.

„Durch diese Lösung ist es für den Rollstuhlfahrer möglich, sich dort frei und ungestört zu bewegen und die Toilette unter den gegebenen baulichen Umständen zu nutzen“, so die Erste Stadträtin. Seitens des Rathauses wurde darauf hingewiesen, dass die Toiletten von ihren Maßen nicht den DIN-Normen für eine behindertengerechte Anlage entspreche. Von den Organisatoren des Generationentreffs, der sich bis 2019 in dem Gebäude befand, wurde jedoch der Wunsch geäußert, diese barrierefrei zu gestalten. Daraufhin wurden die Toiletten entsprechend umgerüstet.

Die aktuell vorgeschlagenen Verbesserungen hätten Kosten in Höhe von 9000 Euro zur Folge. Das Geld könnte aus Mitteln für den Innenstadtdialog abgezweigt werden. Allerdings müsste die Stadtverordnetenversammlung zuvor einen Sperrvermerk aufheben. Das könnte das Verfahren theoretisch verzögern, in der Praxis verständigte sich der Sozialausschuss mit Unterstützung von Rauber-Jung allerdings auf ein Verfahren, das auf eine schnelle Umsetzung hoffen lässt. Der Magistrat soll bereits am Mittwoch darüber beraten, das Thema könnte dann noch in der Stadtverordnetenversammlung im Dezember auf den Weg gebracht werden.

Franz Apfel (BfB) mahnte eine zügige Vorgehensweise an. Wenn man auf die Genehmigung des Haushaltes 2021 warten müsse, könnte es Frühsommer werden.

Beim Container am Marktplatz hat die Verwaltung mittlerweile einen anderen Lagerplatz für die Reinigungsmittel gefunden. Diese standen, trotz anderweitiger Anweisung aus dem Rathaus, meistens im Behinderten-WC. „Wir haben eine Damen-WC-Kabine dafür genommen, sonst gab es keine andere Möglichkeit“, erläuterte die Erste Stadträtin.

Schwieriger wird es bei der von den Grünen ins Spiel gebrachten provisorischen Rampe über den Marktplatz, um die steile und unebene Anfahrt für Rollstuhlfahrer zu erreichen. Dies sei nicht praktikabel und mit Erdarbeiten für notwendige Fundamente verbunden. Alternativ müsste man das Natursteinpflaster gegen eine ebene Variante austauschen, was ebenfalls nicht zum Nulltarif zu bekommen ist.

Eine Frage der Kosten

„Es ist eine Frage der Kosten und des Nutzens. Wahrscheinlich wäre es dann fast schon günstiger, den Standort der Container zu verlegen“, bemerkte Rauber-Jung. Die Verwaltung hätte damals ohnehin eine Fläche an der Stadtmühle favorisiert. Sie schlug vor, dass Rollstuhlfahrer die provisorische Toilettenanlage nicht über den Marktplatz, sondern über die Klostergasse anfahren sollen – ein Umweg zwar, aber immerhin eine Möglichkeit. Zudem gebe es weitere behindertengerechte WCs in der Stadtbücherei, der Alten Faktorei und in der Nibelungenquelle.

Den Weg über die Klostergasse bewertete Moritz Müller (GLB) nur als „bedingt gut“, weil auch dort ein kurzer steiler Anstieg zu bewältigen sei. Er wies darauf hin, dass der Marktplatz nach 18 Uhr die einzige Anlaufstelle sei. Müller warf die Frage auf, ob es nicht doch Sinn machen könnte, an das Marktplatzpflaster ranzugehen. „Der Zustand muss dringend geändert werden. Wir können nicht weitere zwei, drei Jahre warten, bis am Marktplatz baulich etwas passiert.“

Ingrid Schich-Kiefer (CDU) räumte ein, dass etwas getan werden müsse. Sie sprach sich jedoch dagegen aus, „was von heute auf morgen über das Knie zu brechen“. Sie bezweifelte, dass man im Winter, wenn ohnehin nicht viel in der Innenstadt los sei, großen Handlungsdruck habe. Zumal ein Umweg über die Klostergasse machbar sei, in einem elektronischen Rollstuhl oder mit Unterstützung von Begleitpersonen könnten Anstiege bewältigt werden. Sie empfahl, „mal die Kirche im Dorf zu lassen“ und zu schauen, wo in anderen Städten am Marktplatz die behindertengerechten WCs seien.

Tobias Fischer (FDP) plädierte für einen anderen Standort der Container, am Marktplatz sei ohnehin nichts los. Er zog keinen Vergleich mit anderen Städten, sondern anderen Ländern. Dort wüssten sich die Leute auch zu helfen, in dem man die mobilitätseingeschränkten Menschen hochtrage.

Einen handfesteren Vorschlag unterbreitete abschließend Ralf Dorsheimer (CDU). Er verwies auf das Neumarkt-Center. Dort gibt es im Erdgeschoss eine Toilettenanlage, die abgeschlossen und somit nicht nutzbar ist. Die Verwaltung könnte aber bei den Eigentümern nachfragen, ob diese wieder geöffnet werden könnte. Nicole Rauber-Jung sagte zu, der Sache nachzugehen.

