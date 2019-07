Staren-Schwarm über Bensheimer Feldern

Bensheim.Ein Hauch von Hitchcock: Ein wenig fühlte sich BA-Fotograf Thomas Neu an den Filmklassiker „Die Vögel“ erinnert, als er über den Wiesen und Feldern in der Nähe der Bensheimer Reitergemeinschaft diesen Vogelschwarm mit Dutzenden Staren beobachtete und mit seiner Kamera festhielt. Kleiner Unterschied: Im Hitchcock-Film aus dem Jahr 1963 sind vor allem Möwen und Krähen die Hauptdarsteller – und noch viel wichtiger: Die Stare in Bensheim verhielten sich ganz friedlich . . . red/Bild: Neu

