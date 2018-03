Anzeige

Jugendwartin Angelika Kreuzer stellte das Programm 2018 vor, den Schwerpunkt bilden die Turniere und das Trainingsprogramm. Schon in dieser Woche wird das Sommertraining der Jugend beginnen, um für den Turnierstart vorbereitet zu sein. Alle interessierten Nichtgolfer können sich den 22. April vormerken. An diesem Tag bietet der Golfclub Bensheim einen Schnuppertag an. Näheres dazu bald auf der Homepage golfclub-bensheim.de, im Clubbüro oder unter Telefon 06251/67732. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 14.03.2018