Start in die Skisaison

Bensheim.In den heißesten Wochen des Jahres haben die Skifahrer und Snowboarder der DJK-SSG Bensheim fleißig am Programm für den kommenden Winter gebastelt. Derzeit unglaublich, aber die kühle Jahreszeit wird kommen.

Besonders gut lassen sich Skiwinterpläne in der Bensheimer Höhenluft schmieden, daher wandern die SSG-Wintersportfreunde am Sonntag, 26. August, zum fröhlichen Skifrühschoppen zum Hemsbergturm. Die Saison startet dann am Nikolauswochenende ins Ötztal, Karins Söldenfahrt feiert 20-Jähriges.

Fast zeitgleich findet im Stubaital der neue Technik-Workshop statt, bei dem in kleinen Gruppen an der Verbesserung der Skitechnik gefeilt wird. In der „Hessenwoche“, der zweiten Januarwoche, genießen die kleinen Schneefreunde die Wintersportwelt der bayerischen Voralpen am Spitzingsee, während die Jugendfreizeit die Pisten der Skiwelt Wilder Kaiser/Brixental unsicher macht.

Zwei Fahrten mit TuS Zwingenberg

Die beiden Gemeinschaftsfahrten mit dem TuS Zwingenberg führen wieder in die herrlichen Dolomiten sowie ins schneesichere Paznauntal nach Galtür. Beim Skitourenwochenende auf der Lizumer Hütte (2019 Meter) kehren die Bensheimer den überfüllten Skigebieten den Rücken und freuen sich auf die große Anzahl an Tourenmöglichkeiten. Mitte März genießen sie die wärmenden Strahlen der Frühjahrssonne im Stubaital auf der Dresdner Hütte – und die Saisonabschlussfahrt mit Skitour-/Splitboardschnuppertag startet Anfang April ins Zillertal nach Kapfing.

Ganzjährig können sich alle Schneefreunde bei den verschiedenen Skigymnastikangeboten fit halten. Das Programm der SSG Ski & Snowboard gibt es in der Geschäftsstelle der DJK-SSG Bensheim in der Augartenstraße 13, unter ski.ssg-bensheim.de, und natürlich direkt beim Skifrühschoppen auf dem Hemsbergturm am 26. August. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 21.08.2018