Startfreigabe für das Feuerwerk

Bensheim.Wahrlich ein Glücksfall, dass das Haus am Markt in Trümmern liegt und Bürgermeister Rolf Richter seine jahrelang beworbenen Neubaupläne kurz vor Baubeginn symbolisch in die Tonne getreten hat. Sonst hätten die Amtsinhaber und Würdenträger bei diversen Ansprachen am Winzerfest vermutlich krampfhaft nach Themen suchen müssen.

So aber reicht der Verweis auf den freien Blick Richtung

...