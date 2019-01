Startschuss für Schwanheimer Fastnacht

Schwanheim.In diesem Jahr veranstaltet der SV Schwanheim die „etwas andere Fastnachtsveranstaltung“. Getreu dem Motto „Musik, Stimmung, Büttenreden und gute Laune“ will man am Samstag, 16. Februar, ab 20.11 Uhr das Dorfgemeinschaftshaus in Schwanheim zum Beben bringen.

Nur ein Veranstaltungstag

Da sich zahlreiche Akteure der beliebten Fastnacht des SV Schwanheim zurückgezogen haben, sahen sich die Verantwortlichen gezwungen, in diesem Jahr etwas umzudisponieren. So wird es in diesem Jahr keine zwei Fastnachtssitzungen im klassischen Sinn geben, sondern die Schwanheimer Fastnacht wird an einem Veranstaltungstag abgehalten, wie Organisator Matthias Meyer für den SV mitteilt. Frei nach ihrem Slogan „Guitar, Sax and Drums’n Roll“ werden die Pink Panthers die Veranstaltung zu einem unvergesslichen Event machen. Aber auch der lustige Teil soll nicht zu kurz kommen. Bekannte Büttenredner aus den Kampagnen der Vorjahre werden wieder dafür sorgen, dass die Lachmuskeln der Schwanheimer strapaziert werden.

Tanzfläche und Bar, die in das närrische Treiben eingebunden werden, runden das Programm ab. Der SV Schwanheim hofft auf einen regen Zuspruch aus der Bevölkerung. Karten für die Fastnachtsveranstaltung am 16. Februar sind ausschließlich an der Abendkasse ab 19 Uhr erhältlich. red

