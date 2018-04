Stationen eines wachen Beobachters und Kommentators

Anzeige

Kreativer Allrounder

Wiederholt präsentierte er seine technisch versierten Glasbilder, die mit einem expressiven Bildvokabular bevorzugt epische Themen und antike Sujets darstellen. Etwa den Teppich von Bayeux aus dem 11. Jahrhundert, der Motive der Eroberung Englands mit der Schlacht von Hastings zeigt. Aber auch mit Homers „Odysee“ und dem historischen Buddha Siddharta Gautama hat er sich in seinen kulturhistorischen Werken auseinandergesetzt.

In den „Stationen“ erlebt der Besucher eine weitere Facette des kreativen Allrounders: den kritischen Beobachter, den moralischen Mahner und zeitgeschichtlichen Kommentator Bühring, der sich in gleich acht der insgesamt 23 Arbeiten mit Krieg, Flucht und Vertreibung beschäftigt und mit dem, was dies alles aus dem Menschen macht.

Dabei konzentriert er sich eher auf die Spezies denn auf das Individuum. Die Gesichter sind maskenhaft, Silhouetten ersetzen spezifische Merkmale, persönliche Attribute werden schematisiert und in ihrem Ausdruck aufgelöst. Damit wählt Dieter Bühring eine Perspektive, die sich von Personen, Ethnien und anderen Zuordnungsmechanismen loslöst und den Menschen als Masse zeigt. Beispielhaft erkennbar im Bild „Gazastreifen“, das Soldaten im Gegenlicht als schwarze Schatten mit Waffen auf einer Hügelkette abbildet.

Krieger im Einsatz, zurückgelassene Kinder, das syrische Aleppo als unrühmliche Bühne einer dramatischen Schlacht: Bührings Blicke bleiben im Gedächtnis. „Er stiftet uns an, über die Welt nachzudenken“, so Stefan Hohenadl in seiner Einführung. In seinen Motiven treffen sich Mensch und Zeit, Ort und Handlung, Zivilisation und der Krieg als ewige Begleiterscheinung. Die Kreatur verliert sich bisweilen in der Kulisse, die Fläche dominiert das Bild, der Mensch bleibt häufig Detail, Schema, Umriss.

Im Zyklus „Unterwegs“ sieht man Flüchtlinge auf ihrem Weg ins Ungewisse – kontrastiert von einer Wüstenkarawane, die in öder Umgebung den sicheren Pfad zum Ziel verfolgt. „Licht im Dunkel“, entstanden unter dem frischen Eindruck der Terroranschläge von New York am 11. September 2001, ist eine abstrahierte Wahrnehmung der gefallenen Twin Towers. Hier überwindet Bühring klassische Form- und Kompositionsprinzipien, spielt mit dynamischen Prozessen und nutzt Farbe als Ablösung jeglicher form- und gegenstandsgebundenen Bezüge.

Des Weiteren zeigt die Werkschau Skizzen für Glasbilder aus Tusche und Pastell, Studien zum Tanztheater und großformatige Aktbilder aus dem Jahr 2002, die bislang noch nicht zu sehen waren. Menschendarstellungen sind ein zentrales Moment der Ausstellung. Hier geht es fast immer um die Tiefe des menschlichen Daseins, um die Existenz als Ganzes. Obwohl der Künstler auf Gesichter meist verzichtet, zeichnet er Menschen in ihrer Ganzheit als Spiegelbild von Emotionen, Träumen und Hoffnungen. Selbst im Abstrakten geht das Motiv niemals verloren. Die wache Reflexion mit der Gegenwart bleibt einer von Dieter Bührings dringlichsten Ansprüchen. Sich bloß nicht Verlieren in aktionsloser Rederei oder narkotisieren lassen von inhaltsarmer Rhetorik. So, wie er in seinem Bild „Arbeitssitzung 2002“ die Verhandlungen zur Großen Koalition inszeniert hat.

„Stationen“ ist bis zum 10. Juni jeweils zu den Veranstaltungen des Parktheaters geöffnet. Außerdem am 6. und am 20. Mai sowie am 10. Juni jeweils von elf bis 16 Uhr.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 25.04.2018