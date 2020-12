Statt Gedenktag ein Treffen in der Adventszeit

Bensheim.Wie bereits in der Presse bekanntgegeben, wird die Kolpingsfamilie mit Rücksicht auf die Gesundheit ihrer Mitglieder auf die Durchführung ihrer traditionellen Veranstaltungen im Dezember verzichten. Davon betroffen sind insbesondere der Kolping-Gedenktag mit dem geselligen Beisammensein der Kolpingschwestern und Kolpingbrüder, das Rorateamt in der Adventszeit und auch die Silvesterwanderung.

Gründer der Gesellenvereine

Ganz ohne ein Treffen will es der Vorstand jedoch nicht belassen. Deshalb sind die Mitglieder eingeladen zu einer Besinnung über das Leben und Wirken von Adolph Kolping und zum Totengedenken. Der Gründer der Gesellenvereine Adolph Kolping war am 4. Dezember 1865 in Köln gestorben.

Das Treffen findet am Dienstag, 8. Dezember, um 19.30 Uhr im Kolpinghaus statt. Die zur Bekämpfung der Corona-Pandemie erlassenen Hygienevorschriften sind dabei zu beachten. Der Vorsitzende der Kolpingsfamilie Josef Roesch und Präses Pfarrer Heinz Förg haben in einem gemeinsamen Brief den Mitgliedern bereits einen gesegneten Advent gewünscht. Pfarrer Förg wies dabei in seinen besinnlichen Worten darauf hin, dass es in diesem ungewohnt anderen Advent besonders auf die Mitmenschlichkeit ankomme.

„Mitmenschen, die mit mir sind, für mich da sind, die erfinderisch werden können, wie sie mir in meiner Situation, in meiner momentanen Not, Licht bringen können, mir Gutes zuteil werden lassen können. Advent und Weihnachten geschehen im Stillen, im Herzen, im tatsächlichen Miteinander.“

Pfarrer Förg wünscht in dem Schreiben schließlich in diesem Sinne: „Lassen wir uns anstecken vom Licht der Kerzen an unserem Adventskranz, lassen wir uns anstecken vom wahren Advent und von einem wirklichen Weihnachten!“ red

