Statt großem Abiball ein Abschied im kleinen Kreis

Bensheim.Eigentlich sollte nach rund 13 Jahren Schulzeit der große Abiball in der Weststadthalle mit viel Glamour stattfinden – seit vielen Jahren eine feste Tradition der Abiturienten der Karl-Kübel-Schule. Mit dem Motto „Die goldenen Zwanziger“ zog der diesjährige Abiturjahrgang Parallelen zur Aufbruchsstimmung in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts.

In der Abizeitung ist zu lesen: „Die goldenen 20er Jahre waren in den Bereichen Kunst, Kultur und Nachtleben eine regelrechte Blütezeit.

Das Leben war wild, die Frauen rebellisch, es wurden ausgelassen und glamourös gefeiert. Es waren die goldenen Zeiten des letzten Jahrhunderts und jetzt sollen auch für uns goldene Zeiten anbrechen.“

Motto: „Die goldenen Zwanziger“

Anfang März waren die Vorbereitungen des Abikomitees zu diesem großen Event in vollem Gange und dann kam alles ganz anders. Es begann mit der Aussetzung des Unterrichts kurz vor den schriftlichen Abiturprüfungen und der bangen Frage, ob die Prüfungen überhaupt stattfinden würden. Sie fanden statt, die Schüler hatten die Schule für sich alleine und konnten mit viel Platz und viel Ruhe ihre Prüfungen absolvieren.

Nach den schriftlichen Prüfungen Anfang April hofften trotz abgesagter Abi-Vorfeiern und Mottowoche noch alle, die bestandenen Prüfungen mit einem großen Fest feiern zu können. Aufgrund der Corona-Pandemie war daran im Juni leider nicht mehr zu denken.

Es musste ein neues Format für die Verabschiedung gefunden werden. 170 Abiturienten, begrenzte Räumlichkeiten, notwendige Hygiene- und Abstandsregelungen und die Vorgaben des Hessischen Kultusministeriums – wie bekommt man das alles unter einen Hut? Statt großem Abiturball, freundlichem Händeschütteln und herzlichen Umarmungen ging’s nun um „Social Distancing“, Desinfektionsmittel und Mundschutz.

Es wurde eine Lösung gefunden: In der vergangenen Woche bekam jede Tutorengruppe im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Multimax der Karl-Kübel-Schule die Zeugnisse überreicht – elf Tutorengruppen, elf Feierstunden über zwei Tage verteilt. Herbert Ritzert (Klavier) schaffte mit den Teilnehmern seines Musikkurses – Chiara Schambach (Sängerin) und Florian Meister (Klavier) – eine festliche Atmosphäre. Philip Benz aus dem Fachbereich Gestaltung- und Medientechnik hielt den wichtigen Moment der Zeugnisübergaben im Bild für die Eltern fest, die leider nicht eingeladen werden durften.

Alle Abiturienten können sich außerdem über ein Corona-konformes Gruppenfoto freuen. Dem Abi-Zeitungsteam gelang durch einen besonderen Kraftakt die Fertigstellung der Abi-Zeitung in letzter Minute, fünf Minuten vor dem Beginn der ersten Verabschiedung wurden die Pakete mit den druckfrischen Zeitungen geliefert und konnten an die Abiturienten verteilt werden. Die Vertreter des Abikomitees – Frederik Schaub, Charmaine Hilgert, Sebastian Wittich und Lara Arnold – unterstützten die Vorbereitungen und die Durchführung der zweitägigen Verabschiedung tatkräftig.

Viermal die Traumnote 1,0

Insgesamt haben 170 Absolventen ihr Abitur an der Karl Kübel Schule bestanden, vier Schülerinnen und Schüler erreichten die Traumnote 1,0, drei weitere die Note 1,2. Mit einem Präsent der Karl-Kübel-Schule wurden für ihre sehr guten Leistungen geehrt: Sören Fetsch (Fachbereich Umwelt), Frederic Wolter (Fachbereich Datenverarbeitung), Nele Körner (Fachbereich Wirtschaft, Katharina Neubecker (Fachbereich Gesundheit), Laurin Scherer (Fachbereich Datenverarbeitung), Thamiliny Thurailingam (Fachbereich Wirtschaft) und Saskia Stadler (Fachbereich Gesundheit).

Für herausragende Leistungen im Fach Chemie wurden in Kooperation mit der Gesellschaft Deutscher Chemiker außerdem Nele Körner und Katharina Neubecker geehrt.

In Ihrem Schreiben an die Absolventen würdigt Schulleiterin Ulrike Rüger die Leistung der Absolventen in dieser „seltsamen Zeit“: „Auch unter diesen Umständen sind Sie zu den Prüfungen angetreten, haben bis zum letzten Tage gelernt und Ihr Ziel erreicht. Sie haben sich konzentriert und sich durch die vielen Unsicherheiten nicht irritieren lassen. Das ist eine starke Leistung! Ich wünsche Ihnen Mut und Zuversicht, den Blick für das Wesentliche, das notwendige Glück und alles in allem goldene Zeiten.“

