Statt Modebranche jetzt autonome Datenbanken

Bensheim.Caterina Mandel aus Bensheim wollte eigentlich in die Modeindustrie. Nun entwickelt die 21-Jährige für das SAP Innovation Center in Potsdam ein Cockpit zur Entwicklung autonomer Datenbanken in ihrem Bachelorprojekt zum Abschluss des Studiums am Hasso-Plattner-Institut (HPI).

„Ein Informatikstudium war eigentlich nicht in der engeren Auswahl“, erzählt Mandel. Nach mehreren Praktika im Modebereich habe sie neu justiert und sich trotz bisher weniger Berührungspunkte für die Informatikbranche entschieden:

„Mathe und Naturwissenschaften fielen mir immer leicht und Informatik erschien mir als Türöffner für viele Branchen. Bei einer Campusführung in Potsdam war mir das HPI direkt sympathisch.“

Praxisnahes Studium

Inzwischen studiert Mandel im 6. Semester den Bachelor „IT-Systems Engineering“ am HPI. Das besonders praxisnahe Studium beinhaltet im 5. und 6. Semester ein Softwareprojekt in Kooperation mit einem namhaften Unternehmen der Informatikbranche. Mandel entschied sich für das Projekt im Fachbereich „Enterprise Platform and Integration Concepts“ unter Leitung von Stifter Hasso Plattner.

„Wir sehen heutzutage immer wieder, welche Bedeutung Daten für Unternehmen haben. Diese so effizient wie möglich zu speichern ist also extrem wichtig und kann enorme Kosten sparen. Allerdings gibt es für Datenbanken unzählige Optimierungen, die vorgenommen werden können.

Den umfassenden Überblick zu behalten, ist für menschliche Datenbankadministratoren quasi unmöglich. Dennoch wird selbst-optimierenden Datenbanken oft nicht gänzlich vertraut und es gibt noch nicht ausreichende Möglichkeiten um diese zu überwachen“, erläutert Mandel. „Genau hier wollen wir ansetzen und eine Möglichkeit bieten, verschiedene, optimierende Komponenten parallel an mehreren Datenbankinstanzen zu testen und die Auswirkung auf entscheidende Kennzahlen zu beobachten.“

Nach ihrem Bachelorstudium wollte Mandel weitere Erfahrungen mit einem Praktikum bei SAP in Amerika sammeln. Aufgrund der aktuellen Lage wird das aber bis auf weiteres nicht möglich sein, deswegen plant sie stattdessen ihren Master. Mandel überlegt, die technische Expertise des IT-Systems Engineering Bachelors durch ein Masterstudium wie „Management and Technology“ an der Technischen Universität München um wirtschaftliches Wissen zu erweitern.

Aber auch ein Master am Hasso-Plattner-Institut käme für die 21-Jährige in Frage: „Ich kann mir gerade einfach noch nicht vorstellen, das HPI schon wieder zu verlassen. Die familiäre Atmosphäre hier ist etwas ganz Besonderes. Wer technisch interessiert ist, gerne in Teams arbeitet und praxisnah studieren möchte, ist am HPI auf jeden Fall richtig. Mit der richtigen Motivation und einer ordentlichen Portion Ehrgeiz kommt man hier definitiv auf seine Kosten.“

Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlands universitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering, das Angebot wird von derzeit rund 650 Studierenden genutzt.

Derzeit sind am HPI 20 Professoren und über 50 weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig.

Schwerpunkt der Lehre und Forschung sind die Grundlagen und Anwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzu kommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationen für alle Lebensbereiche. red

