Statt Schüleraustausch „Stomp at School“ mit Besen und Eimer

Bensheim.„Cancelled, annulé, storniert“: Das Sommerhalbjahr 2020 war auch am Goethe-Gymnasium Bensheim von coronabedingten Absagen geprägt. Schüleraustausche, Begegnungen und Exkursionen der Europaschule waren betroffen. Kein gemeinsames Segeln mit der französischen Partnerschule in der Bretagne, kein Übernachten unter freiem Himmel in der Romagna, weder ein Besuch der Berberäffchen und Seeadler im elsässischen Kintzheim noch bleibende Erlebnisse mit den Austauschpartnern in Eslöv, Vilassar de Mar, Rudniki oder Castelnaudary. Auch die traditionelle Europa-Woche Anfang Mai mit ihren Podiumsdiskussionen und Aktionen musste gestrichen werden. „All das ist traurig, und wir hoffen sehr, dass wir unsere internationalen Freunde im nächsten Schuljahr wieder treffen können“, kommentiert Europabeauftragte Martina Limp.

Als Hessische Europaschule unterstützt das Goethe-Gymnasium jedes Jahr rund 40 schulinterne Projekte. Um die Fördermittel in Höhe von 10 000 Euro, die als Zuschüsse für die Austausche gedacht waren, den Schülern zugutekommen zu lassen, hat das Planungsteam entschieden, diesmal in individualisiertes Lernen und die Unterrichtsentwicklung am Goethe zu investieren. So konnten die Robotik-AG, die MINT-Garage, Bühnentechnik und LOS (Lernen mit Organisation und Strategie) mit dem Musik-Modul „Stomp at School“ für sie wertvolle Anschaffungen tätigen, von denen über das Corona-Jahr hinaus die Schulgemeinde profitieren wird.

„Stomp at School" ist die geniale Verbindung von groovigen Rhythmen, cooler Musik und einstudierter Performance. Alltagsgegenstände wie Besen, Regentonne und Eimer, dienen als „Instrumente" zur Rhythmuserzeugung.

