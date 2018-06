Staugefahr bei Verkehrsprojekten

Anzeige

Bensheim.Über tausend Einzelprojekte sind im Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 2030 aufgeführt. In den kommenden Jahren wird Deutschland zu einer gigantischen Dauerbaustelle. Allein 133 Milliarden Euro sind für den Ausbau von Autobahnen und Bundesstraßen reserviert. 112 Milliarden Euro gehen auf die Schiene. Weitere 24 Milliarden Euro fließen in die Wasserstraßen. Massive Investitionen in Bauprojekte, die laut Bundesregierung einen vordringlichen Bedarf haben.

Eine Garantie für baldigen Baubeginn ist damit allerdings nicht verbunden. Manche Projekte des vorigen Bundesverkehrswegeplans von 2003 sind bis heute nicht umgesetzt worden. Ob das aktuelle Papier eine realistische Dramaturgie besitzt oder die Planungskapazitäten vor Ort überragt, wird seit seiner Absegnung vor knapp zwei Jahren lebhaft diskutiert – auch im Kreis Bergstraße. Die Umsetzung mancher Einzelmaßnahmen hinkt.

Bestes Beispiel ist die Schienenneubaustrecke zwischen Frankfurt und Mannheim im Rahmen des „Korridors Mittelrhein“, der von Köln bis Karlsruhe reicht. Diese Planung ist eng an den sechsspurigen Ausbau zwischen Lorsch und dem Mönchhof-Dreieck gekoppelt, da beide Projekte parallel ausgeführt werden sollen. Die Verbreiterung der Autobahn kostet rund eine halbe Milliarde Euro.