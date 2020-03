Steffen-Mathes-Quartett im Jazzkeller

Bensheim.Was gibt es Schöneres, als in der Blütezeit an einem schönen Abend die zeitlosen Klassiker der Swing Ära aufblühen zu lassen? Die vier jungen, allesamt professionelle Musiker des Steffen-Mathes-Quartetts widmen sich am Sonntag, 29. März, im Jazzkeller (PiPaPo) den schönsten Titeln aus den Federn von George Gershwin, Cole Porter und vielen anderen Songschreibern aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Die Musiker mit Steffen Mathes (Trompete, Gesang), Manuel Seng (Piano), Maurice Kühn (Kontrabass, Gesang) und Max Jentzen (Schlagzeug) sind sowohl sensible Begleiter als auch virtuose Solisten und bestens eingespielt seit nunmehr neun Jahren.

Mit viel Begeisterung, großer Spielfreude zu Ehren der großen Interpreten dieser Zeit wie Frank Sinatra oder Nat Cole darf sich der Zuhörer in die goldene Ära des Swing entführen lassen. Beginn ist um 19 Uhr.

Vorverkauf und Reservierung: Musikbox im Kaufhaus Ganz, Telefon 06251/610540. red/Bild: Veranstalter

