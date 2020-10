Stehle: Unterstütze weitere Sportstätten

Bensheim.Der FDP-Kandidat Stefan Stehle fühlt sich in der Berichterstattung über die Podiumsdiskussion der Bürgermeisterkandidaten (BA vom 21. Oktober) in einem Punkt nicht richtig widergegeben. Er sei nicht generell gegen Investitionen in weitere Sportstätten.

Für unnötig halte er lediglich die „voreilige Investition“ in den neuen Sportplatz für den FC Italia. Diese hätte durch eine gemeinsame Nutzung von Sportplätzen in Kooperation mit anderen Bensheimer Vereinen verhindert werden können, so Stehle, der sich abgesehen von dieser Ausnahme als „ausdrücklicher Unterstützer von weiteren Sportstätten“ beschreibt. red

