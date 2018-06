Anzeige

Bensheim.Vor vollem Haus konnten Ingeborg und Roland Turowski im Wappensaal des Dalberger Hofes in Bensheim im Rahmen einer Seminarreihe der Weingilde Bergstraße über toskanische Weine die edlen Tropfen des Chianti Classico vorstellen.

Das Chianti-Gebiet umfasst acht Regionen. An diesem Abend ging es aber nur um den Classico mit dem Schwarzen Hahn als Qualitätssiegel (Gallo nero). Das Gebiet der Großzone Chianti DOCG erstreckt sich über rund die Hälfte der Toskana, mit Höhenlagen von 50 bis etwa 700 Metern. Wer von Chianti redet, meint allerdings in den meisten Fällen das Kerngebiet, also die Landschaft zwischen Florenz und Siena.

Der Name Chianti verweist mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Etrusker, die hier siedelten, bevor die Region von den Römern erobert wurde. Die erste schriftliche Erwähnung von Chianti-Wein finden wir im 15. Jahrhundert.