Stellvertreter wird neuer Ski-Chef

Auerbach.Kürzlich fand die Abteilungsversammlung der Skifahrer der TSV Auerbach statt. Die Abteilung ist mit über 340 Mitgliedern eine der größten Abteilungen im Mehrspartenverein, und gut zehn Prozent der Mitglieder kamen zur jährlichen Hauptversammlung.

Für den Skiclub stand eine geplante Veränderung an: Zum einen sollte der bestehende Vorstand verkleinert werden und zum anderen hatte der bisherige Vorsitzende Thomas Elgert schon vor Jahresfrist seinen Rückzug angekündigt. Die Abteilung, die sich in den letzten Jahren hervorragend entwickelt hat, wollte auf Kontinuität setzen und so war es folgerichtig, dass der bisherige Stellvertreter Martin Krämer einstimmig zum neuen Vorsitzenden der Skiabteilung gewählt wurde.

Zunächst wurden 15 Mitglieder für ihre zehnjährige Mitgliedschaft geehrt (einige in Abwesenheit), anschließend folgten Kurzreferate aus den Ressorts Jugend, Sport, Kasse und vom scheidenden Abteilungsleiter. Alle konnten von einer sehr gelungenen Saison berichten. Besonders positiv wurde der Anstieg der Mitgliederzahlen, die kostenfreien Skikurse für Vereinsmitglieder und die sehr gute Auslastung der Fahrten mit fast 500 Teilnehmern in dieser Saison aufgenommen.

Helmut Reppin (Datenschutzbeauftragter Gesamtverein) sprach einige Worte zu den Bemühungen des Vereins hinsichtlich DSGVO. Die Kassenprüfer Heiko Adler und Gunter Horchler konnten einen positiven Kassenbericht vortragen.

TSV-Präsident Günther Kuch fand lobende Worte für die Abteilung und überbrachte Grüße aus Präsidium und Ältestenrat. Nach der Aussprache war die die einstimmige Entlastung des derzeitigen Vorstandes folgerichtig.

Die Wahl des neuen Ski-Vorstandes wurde von Günther Kuch geleitet. Mit Moritz Reichel, Christopher Köhler und Tobias Kettemann standen drei bisherige Mitglieder nicht mehr zur Wahl, alle wollen dem Verein als Übungsleiter und Fahrtorganisatoren erhalten bleiben.

Neu im Vorstand ist Jens Rieß, der für den sportlichen Bereich und die Übungsleitermannschaft der Abteilung verantwortlich sein wird. Auf Wunsch des neuen Vorstandes bleibt der ehemalige Vorsitzender Thomas Elgert der Abteilung als Presswart erhalten.

Alle anderen bisherigen Vorstandsmitglieder wurden im Amt bestätigt oder in neuer Rolle wiedergewählt. Kein Kandidat wurde mit einer Gegenstimme gewählt. Mit der Wahl wurde folgender neuer Vorstand gewählt. Abteilungsleiter: Martin Krämer, stellvertretender Abteilungsleiter: Peter Zeyer, Schriftführerin: Elke Weber-Bitsch, Jugendwart: Felix Schuhmann, IT & Material: Marc Kettemann, Kasse: Herbert Schuhmann, Sportwart Alpin: Jens Rieß, Sportwart Gymnastik: Eckard Deflize und Öffentlichkeitsarbeit: Thomas Elgert. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 21.03.2019