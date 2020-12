Stephanusgemeinde sagt alle Gottesdienste ab

Bensheim.Die Gottesdienste der evangelischen Stephanusgemeinde Bensheim werden ab sofort (ab Sonntag) bis einschließlich 3. Januar nicht stattfinden. Dies hat der Kirchenvorstand der Stephanusgemeinde am Donnerstagabend in einer Sondersitzung mit Blick auf das Infektionsgeschehen entschieden.

Unter dem Motto „Weihnachten findet statt!“ lädt die Stephanusgemeinde zu einer Reihe anderer Aktionen ein. Die weihnachtlich geschmückte Stephanuskirche wird an den Feiertagen zum stillen Gebet geöffnet sein, in der Kirche ist Musik und eine Lesung der Weihnachtsgeschichte zu hören. (Öffnungszeiten: 24. Dezember von 14 bis 20 Uhr, 25. Dezember 10 bis 18 Uhr, 26. Dezember 10 bis 18 Uhr.

Auf der Homepage der Gemeinde (www.stephanusgemeinde.de) wird ab dem 24. Dezember ein Gottesdienst mit Pfarrerin Almut Gallmeier und Pfarrerin Astrid Maria Horn sowie ein Gottesdienst mit Krippenspiel zu sehen sein.

Noch bis zum 24. Dezember kann auf der Homepage der Gemeinde jeden Tag ein Türchen vom Stephanusadventskalender geöffnet werden. Vor der Kirche steht bis Ende des Jahres eine Engelsfigur, hier kann jeder Fotos von sich als Engel machen und diese mit einem Gruß an Menschen versendet, die eine Aufmunterung brauchen.

Friedenslicht mitnehmen

Am 24. und 25. Dezember gibt es vor der Stephanuskirche die Möglichkeit, eine Weihnachtskerze am Friedenslicht von Bethlehem anzuzünden und mit nach Hause zu nehmen. Dazu werden Kerzen bereitstehen. Am 25. und 26. Dezember kann sich jeder, der möchte, auch persönlich einen Weihnachtssegen zusprechen lassen. Dafür wird Pfarrerin Astrid Horn am 25. Dezember von 15 bis 17 Uhr und Pfarrerin Almut Gallmeier am 26. Dezember von 15 bis 17 Uhr in der Stephanuskirche anwesend sein. An Heiligabend werden die Glocken der Gemeinde um 18 Uhr für eine Viertelstunde das Weihnachtsfest einläuten.

Im Gemeindebrief und auf der Homepage ist eine Andacht veröffentlicht, die an den Weihnachtsfeiertagen zuhause gefeiert werden kann. Die Pfarrerinnen laden dazu ein, am 25. Dezember um 10 Uhr im Geist verbunden diese Andacht zu feiern.

Die Gemeinde wünscht allen frohe und gesegnete Weihnachten und freut sich darauf, bei sinkenden Inzidenzzahlen bald wieder Gottesdienste feiern zu können., heißt es abschließend. red

