Stepptanz und Akrobatik

Bensheim.„Night of the Dance“ nimmt die Besucher mit auf eine Welt- und Zeitreise für Augen, Ohren und Herz. Seit mehr als zwei Jahrzehnten begeistert das internationale Ensemble Jahr für Jahr das Publikum. Am 16. Februar sind die Tänzer der Broadway Dance Company & Dublin Dance Factory ab 19 Uhr im Parktheater zu sehen.

Im Vordergrund des Programmes steht der irische Stepptanz. Die Besuche erleben hautnah die Perfektion der Tänzer, wenn sich diese absolut synchron und in rasantem Tempo über die Bühne bewegen. Dabei werden auch völlig neue und einzigartige Choreographien mit klassischem Stepp kombiniert.

Ein weiterer Höhepunkt ist die Artistengruppe „Pura Vida“, die mit ihren Akrobatikeinlagen für Spannung sorgt. Aber auch berühmte Tanzeinlagen aus verschiedenen Shows und Filmen kommen nicht zu kurz, so wird Baby von ihrem Jonny wie in „Dirty Dancing“ in die Luft gehoben.

Tickets sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich – unter anderem im Medienhaus Bergstraße, Telefon 06251/100816. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 18.10.2019