Sterne für Sterne in Auerbach

Auerbach.Passend zur Vorbereitung der Weihnachtsdekoration hat die Auerbacher Frauengruppe Ortsgespräch drei weitere Sterne an den Gewerbekreis Auerbach übergeben. Durch die letztjährige Aktion „Sterne für Sterne“ haben die Damen so viele Sterne gebastelt und mit Hilfe der Gewerbetreibenden in Auerbach verkauft, dass die weihnachtliche Straßenbeleuchtung erweitert werden kann.

Um durch die in diesem Jahr geplante Erweiterung des Weihnachtschmucks, auch dem Berliner Ring ein festliches Kleid anzupassen, werden wieder Sterne angeboten. Die weißen, faltbaren Sterne aus Butterbrottüten werden wieder verkauft.

Verkaufsstart am 1. Dezember

Buchhandlung Nuß, Susis Obstladen und das Reisebüro Auerbach sind die Verkaufsstellen der beliebten kleinen Weihnachtsgeschenke, dekorativ verpackt in kleinen Organza-Säckchen. Der Verkaufsstart ist der 1. Dezember, passend zum ersten Advent und zum Auerbacher Weihnachtsmarkt. Unser Bild zeigt (v.l.) Martina Rindfleisch und Ingrid Stühling (Ortsgespräch Auerbach) und Rita Wendel (Gewerbekreis Auerbach. red/Bild: Markus Gonser

