Sterne geben Orientierung

Bensheim.Sterne – jedes Jahr sind sie in der Adventszeit allgegenwärtig: Als leuchtender Schmuck in den Fenstern der Häuser und Geschäfte, als Strohsterne am Tannenbaum und sogar als Weihnachtsgebäck. Seit Menschengedenken geben Sterne Orientierung und sind auch Zeichen der Nähe Gottes zu uns Menschen. Das Leuchten der Sterne in der Dunkelheit der Nacht tröstet und schenkt Hoffnung.

Von Sternen handelt heute auch die Station des Lebendigen Adventskalenders, die von der KFD- Gruppe gestaltet wurde und am Fensters des Pfarrzentrums von Sankt Laurentius in der Tannbergstraße in Bensheim zu finden ist. red/Bild: Kirche

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 08.12.2020