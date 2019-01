Sternsinger bei der Feuerwehr

Bensheim.Wie in jedem Jahr zogen am Wochenende die Sternsinger, Kinder der Pfarrei Sankt Laurentius, durch die Weststadt, um ihren Segen in die Häuser und Wohnungen zu bringen.

Begleitet von Pfarrer Harald Poggel, schaute die Gruppe auch bei der Feuerwehr Bensheim vorbei und segnete den Stützpunkt, damit die Kameradinnen und Kameraden von den vielen Einsätzen wieder gesund und ohne Verletzungen zu ihren Familien nach Hause zurückkehren.

Bei den 320 Einsätzen im Jahr 2018, von denen 60 Brände, 181 Hilfeleistungen und 79 Fehlalarme zu verzeichnen waren, kam es glücklicherweise nur zu kleineren Blessuren. red/Bild: Feuerwehr

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 11.01.2019