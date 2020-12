Sternsinger gesucht

Bensheim.Die Sternsinger kommen – auch in Corona-Zeiten. Gerade in diesen Tagen ist es wichtig, den Segen Gottes zu den Menschen zu bringen und dafür tun die Vorbereitungsteams in den Bensheimer Gemeinden derzeit alles, dies auch unter erschwerten Bedingungen möglich zu machen – diesmal mit Mund-Nasen-Bedeckung, einer Sternlänge Abstand und unter Beachtung der aktuellen Corona-Schutzverordnungen.

Kontaktlos und mit Abstand

Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+21“ bringen die Mädchen und Jungen in der Nachfolge der Heiligen Drei Könige den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen vor die Tür oder ans Fenster, sammeln kontaktlos für benachteiligte Kinder in aller Welt und werden damit selbst zu einem wahren Segen. Auch mit Blick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie für die Kinder in aller Welt ist das Engagement der Sternsinger in diesem Jahr bedeutender denn je. „Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“ heißt das Leitwort der 63. Aktion Dreikönigssingen.

Besonders Familien eingeladen

Damit soll auf die Situation vieler Kinder vor allem im Beispielland Ukraine aufmerksam gemacht werden, die oft monatelang ihre Eltern nicht sehen können, da diese ins Ausland gehen müssen, um den Lebensunterhalt für die Familie zu verdienen. Wo Eltern nicht da sein können, müssen andere Halt geben: In den Projekten, die durch die Spenden der Sternsingeraktion gefördert werden, setzen sich Menschen genau dafür ein. „Dafür braucht es noch tatkräftige Unterstützung“, heißt es in der Mitteilung des Pfarreienverbunds Bensheim. Diesmal sind besonders Familien eingeladen, als Sternsinger bei der Aktion dabei zu sein.

Informationen zum Mitmachen liegen in den Kirchen Sankt Georg (www.sankt-georg-bensheim.de) und Heilig Kreuz (www.heilig-kreuz-bensheim.de) bereit oder können von der Homepage der jeweiligen Pfarrei heruntergeladen werden.

In der Gemeinde Sankt Laurentius werden alle interessierten Familien gebeten sich per E-Mail (kfk@sanct-laurentius.de) zu melden. Anmeldungen werden bis zum 15. Dezember erbeten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 11.12.2020