Sternsinger in Stadtteilen unterwegs

Fehlheim.„Segen bringen – Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“: Mit diesem Motto machen die Sternsinger darauf aufmerksam, wie wichtig Frieden gerade für Kinder und Jugendliche überall auf der Welt ist. Bei Kriegen und Konflikten sind es vor allem die Jüngsten, die unter den Auswirkungen leiden.

Die Sternsinger wollen zeigen, dass jeder zu einem friedlichen Miteinander in seinem Umfeld beitragen kann. Ein respektvoller Umgang miteinander macht auch eine Verständigung zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kulturen und Religionen möglich.

Aber auch viele andere Projekte werden durch Spenden unterstützt, die die Sternsinger an den Haustüren sammeln. Die Sternsinger sind auch in den Bensheimer West-Stadtteilen unterwegs: am 3. Januar in Fehlheim, am 4. Januar in Schwanheim und am 5. Januar in Langwaden.

Wer die Sternsinger zu einem Besuch einladen möchte, wirft seine Anschrift bitte in die Box in der Fehlheimer Kirche bis 2. Januar 2020 ein. red

