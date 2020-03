Steuer-Tipps für Berufsanfänger

Bensheim.Wer gerade ins Berufsleben eingetreten ist oder es demnächst tun wird, sollte sich mit dem Thema Steuern beschäftigen. Ab wann zahlt man Steuern? Welche Steuerklassen gibt es? Wie errechnet man sein Netto-Gehalt? Welche Rolle spielt die Riester-Rente? Was ist eine Steuererklärung?

Diese und viele weitere Fragen zum Themenkomplex erklärt eine Steuerberaterin in einem Kurs der Kreisvolkshochschule Bergstraße anhand von Praxisbeispielen. Sie stellt dabei einen Mustermandanten vor und gibt Tipps, wo man im Internet weitere Informationen findet.

Der Kurs findet am Samstag, 14. März, von 10 bis 13 Uhr in Bensheim statt – im Seminarraum der KVHS, Am Wambolterhof 2. red

