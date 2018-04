Anzeige

Bensheim. Auch wenn der eine oder andere Steuerzahler den Vergleich mit dem diebischen Vogel gerne ziehen würde, hat „Elster“ mit dem schwarz-weißen Rabenvogel nichts zu tun. Vielmehr steht der Name für die elektronische Steuererklärung und ist ein Verfahren, die Steuerklärung künftig weiter zu digitalisieren.

Zwar sind Steuerpflichtige, die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbständiger Arbeit erzielen, bereits seit 2011 verpflichtet, ihre Steuererklärung elektronisch an die Finanzverwaltung zu übermitteln, doch Arbeitnehmer oder Rentner sind nach wie vor von dieser Pflicht ausgenommen. Aber das Ziel ist klar definiert: Die Zahl der elektronischen Steuererklärungen soll sukzessive gesteigert werden.

Aus gutem Grund, wie von Behördenchef Rolf Gerber vom Finanzamt Bensheim am Donnerstag zu erfahren war: „Auch die in Papierform eingereichten Steuererklärungen werden von uns eingescannt und dann elektronisch bearbeitet.“ Das kostet Zeit, die eingespart wird, wenn die Daten gleich auf elektronischem Weg eingehen. Dabei will das Finanzamt Bensheim seine Kunden aber nicht alleine lassen und bietet seit Donnerstag in der Behörde am Berliner Ring Serviceplätze und Hilfe bei der Registrierung für die elektronische Abgabe der Steuererklärung an.