Stillstand an der Rodensteinschule

Bensheim.„Exklusives Wohnen auf Neubauniveau“ hatte der Investor, die Bauträgergesellschaft SGI, im Sommer 2016 versprochen. Den historischen Charme und Charakter der Rodensteinschule wollte man erhalten, hinter der Fassade sollten aber 30 Wohnungen zwischen 29 und 144 Quadratmeter entstehen – Fertigstellung Sommer 2018.

Im Spätsommer 2020 sieht es allerdings nicht danach aus, als ob irgendjemand mittelfristig in das alte Schulhaus einziehen kann. Auf dem Gelände bewegt sich seit Monaten nichts, nur das Gerüst ist abgebaut worden. Ansonsten vermittelt das denkmalgeschützte Ensemble den Eindruck einer Baustelle, die von den Handwerkern Hals über Kopf verlassen wurde, ohne Aussicht auf Rückkehr. Dass irgendwann mal dort gearbeitet wurde, lässt sich nicht von der Hand weisen. Doch der aktuelle Stillstand lässt nichts Gutes für Stadt und Käufer erahnen.

Keine Auskunft

Das Problem ist allerdings, dass man jenseits von Spekulationen nicht genau sagen kann, wie der Sachstand ist. Wissen müssten es die Projektentwickler, die als SGI Bensheim Objekt Rodensteinschule GmbH firmieren, eigens gegründet für das Vorhaben an der Rodensteinstraße.

Deren langjähriger Geschäftsführer Christoph Ludwig-Werdin ist seit ein paar Wochen allerdings nicht mehr im Amt, in seiner bisherigen Firma gibt man sich bislang wenig bis überhaupt nicht auskunftsfreudig. Anfragen per Mail wurden mehrfach nicht beantwortet, auf telefonische Nachfrage hieß es, dass es Antworten nur auf schriftliche Nachfrage gebe – eine Aussage, die offenkundig so viel Wert ist wie ein Stapel Wirecard-Aktien, denn auf Mails wird nicht reagiert. Sprich: Man hält sich mehr als bedeckt, was aufgrund der Gemengelage nicht verwundert.

Die Unternehmensgruppe für deutsches Immobilieninvestment, mit den Unternehmen SFG Immobilien AG und SGI Entwicklung mbH als Projektentwicklungs- und Bauträgergesellschaften und der SDI Vertriebs GmbH für die Vertriebskoordination, ist nach eigenen Angaben seit mehr als 25 Jahren im Immobilienmarkt tätig und sitzt mittlerweile in Baden-Baden. In Bensheim war man vor mehr als vier Jahren überzeugt, einen guten Partner als Käufer gefunden zu haben.

Stadt erhielt 2,5 Millionen Euro

2,5 Millionen Euro flossen damals in die Stadtkasse, abzüglich 45 000 Euro Grunderwerbssteuer, die fällig, aber erst öffentlich wurden, als die FDP Anfang 2013 nachgehakt hatte. Kurz zuvor hatte die Stadt das Gebäude vom Kreis zurückgenommen, allerdings mit der Maßgabe, dass es an einen Investor verkauft werden sollte, weil man die notwendige Sanierung in siebenstelliger Höhe nicht tragen wollte und konnte. Kommunalpolitisch gab es einige Diskussionen und Anträge, die Immobilie im Bestand zu halten.

Letztlich fand sich jedoch eine Mehrheit im Stadtparlament für Rücknahme und Verkauf – verbunden mit der Bedingung, dass der Waldorfkindergarten auf dem weitläufigen Grundstück einen Neubau erhalten sollte. Die Kita wurde nach einigem Hin und Her mittlerweile mit Verzug eingeweiht.

Im Rathaus beobachtet man die aktuelle Entwicklung „mit Besorgnis“, teilt Bürgermeister Rolf Richter auf Nachfrage mit. Man habe versucht, mit SGI in Kontakt zu treten, aber keine Rückmeldung erhalten. Die Verpflichtungen gegenüber der Stadt (Kaufpreiszahlung und Kindergarten) seien eingehalten worden. Sprich: Die Stadt muss keinen Vereinbarungen hinterherlaufen.

Für Käufer der Wohnungen und Handwerker sieht das aber offenkundig anders aus. Aus einem Schreiben von SGI geht hervor, dass man wohl einen Investor benötigt, der eine halbe Million Euro zur Verfügung stellt, damit das Projekt weitergehen kann. Die Käufer der Wohnungen sollten demnach davon absehen, Mahnbescheide zu beantragen, „weil eine Insolvenz mit Sicherheit der allerschlechteste Weg wäre“.

In Aussicht gestellt wird ein „runder Tisch“, damit man über die künftigen Planungen reden könne. Hierzu wolle man auch die Sparkasse Bensheim und den „Oberbürgermeister der Stadt Bensheim“ einladen. Bürgermeister Rolf Richter wiederum erläutert auf Nachfrage, dass es bisher keinen Kontakt gegeben habe, „ich aber gerne zu einer Vermittlerrolle bereit bin, wenn alle Beteiligten dies wünschen“.

Wie die Zukunft des geschichtsträchtigen Hauses nun aussieht, muss sich zeigen. Bekanntlich wurde die Rodensteinschule zwischen 1906 und 1908 als neue Volksschule nach den Plänen des Frankfurter Stadtbaumeisters Adolf Moritz errichtet. Jahrzehntelang wurde dort unterrichtet, in der jüngeren Vergangenheit waren dort bis zum Verkauf unter anderem die Bensheimer Volkshochschule, die Schülerbetreuung der Hemsbergschule, der Waldorfkindergarten, die DRK-Kleiderkammer und die Spielerei untergebracht.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 02.09.2020