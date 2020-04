Stillstand überwinden

Bensheim.„Bei den derzeit diskutierten Veränderungen in der Corona-Krise ist es von großer Bedeutung, dass die reguläre parlamentarische Arbeit in unserer Demokratie weiterhin funktioniert“, sagt GLB-Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier.

Viele Anträge zur Stadtverordnetenversammlung sind noch von Anfang März und konnten bisher nicht beraten und entschieden werden. Gesetzliche Änderungen hat der Landtag für die Krisenzeit wie berichtet beschlossen. So kann der Haupt- und Finanzausschuss anstelle der Stadtverordnetenversammlung dringliche Beschlüsse fassen.

Die Fraktion bespricht, wie unter den derzeitigen Bedingungen auch in Bensheim die parlamentarische Arbeit wieder aufgenommen und der Stillstand überwunden werden könne. Weiterhin wird die aktuelle Lage der Sparkasse Bensheim Thema der Beratung sein. Wichtig ist den Grünen, dass die Bank zu neuer wirtschaftlicher Stärke gelangt und mit allen Geschäftsfeldern selbstständig in Bensheim präsent bleibt. „Daher ist es gut, dass der Standort, wie von uns gefordert, in der Innenstadt bleibt“, heißt es in der Pressemeldung.

Die Fraktion der GLB tagt am Dienstag (21.) aufgrund der Corona-Krise wieder per Videokonferenz. Interessierte können der Sitzung ab 20 Uhr beitreten. Moritz Müller bittet dazu um eine Mitteilung per Email an m.mueller@gruene-bensheim.de, um den Teilnahmelink für das Videokonferenztool übermitteln zu können. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 20.04.2020